Pagamento do PIS/Pasep é destinado a trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988Agência Brasil

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Empregados com carteira assinada e servidores públicos que trabalharam de 1971 a 1988 e estão na fila para sacar as cotas do antigo fundo Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) podem reaver o valor. A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta segunda-feira (27) um novo lote de valores esquecidos.

Nesta rodada, recebem aqueles que pediram o ressarcimento até 31 de março. O valor médio pago varia de R$ 2,8 mil a R$ 2,9 mil, dependendo do tempo de trabalho e do salário da época.

Quem tem direito
Podem sacar os valores:

Trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988;
Servidores públicos do mesmo período;
Herdeiros ou dependentes legais, em caso de falecimento;
Quem pediu o dinheiro até 31 de março.
O benefício não tem relação com o abono salarial atual do PIS/Pasep, pago anualmente. Trata-se de cotas de um fundo antigo, extinto em 2020.

Como consultar se há dinheiro disponível
A consulta é feita pelo portal Repis Cidadão, com login via conta Gov.br nos níveis prata e ouro.

Passo a passo:

Acesse o site e faça login com CPF e senha;
Informe o número do PIS/Pasep ou NIS (se solicitado);
Clique em “pesquisar”;
O sistema indicará se há valores e como proceder;
Também é possível consultar pelo aplicativo do FGTS.
Como pedir o pagamento
O pedido pode ser feito de duas formas:

Pelo aplicativo FGTS:

Acesse “Mais”;
Clique em “Ressarcimento PIS/Pasep”;
Envie os documentos e acompanhe o pedido.
Em uma agência da Caixa:

Leve documento oficial com foto
O pagamento é feito por crédito em conta. Quem não tiver conta na Caixa receberá automaticamente uma poupança social digital, movimentada pelo app Caixa Tem.

E no caso de herdeiros?
Herdeiros também podem solicitar o valor, desde que apresentem:

Documento de identificação
Certidão de dependentes ou autorização judicial
Documento que comprove vínculo com o titular
O que é o fundo PIS/Pasep
Criado na década de 1970, o fundo reunia recursos para complementar a renda de trabalhadores e servidores. Em 1988, ele foi substituído pelo modelo atual de abono salarial.

Os valores não sacados foram transferidos em 2020 para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, depois, ao Tesouro Nacional. Agora, o governo permite o resgate mediante pedido.

Prazo para sacar
O pedido pode ser feito até setembro de 2028. Após esse prazo, os valores serão incorporados definitivamente ao Tesouro, sem possibilidade de saque.

Canais de dúvidas
A Caixa oferece atendimento pelos seguintes canais:

Telefone: 0800-726-0207
SAC: 0800-726-0101
Ouvidoria: 0800-725-7474
Site: caixa.gov.br
A orientação é verificar o quanto antes se há valores disponíveis para evitar perder o prazo.