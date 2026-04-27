Pagamento do PIS/Pasep é destinado a trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988Agência Brasil
Nesta rodada, recebem aqueles que pediram o ressarcimento até 31 de março. O valor médio pago varia de R$ 2,8 mil a R$ 2,9 mil, dependendo do tempo de trabalho e do salário da época.
Quem tem direito
Trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988;
Servidores públicos do mesmo período;
Herdeiros ou dependentes legais, em caso de falecimento;
Quem pediu o dinheiro até 31 de março.
O benefício não tem relação com o abono salarial atual do PIS/Pasep, pago anualmente. Trata-se de cotas de um fundo antigo, extinto em 2020.
Como consultar se há dinheiro disponível
Passo a passo:
Acesse o site e faça login com CPF e senha;
Informe o número do PIS/Pasep ou NIS (se solicitado);
Clique em “pesquisar”;
O sistema indicará se há valores e como proceder;
Também é possível consultar pelo aplicativo do FGTS.
Pelo aplicativo FGTS:
Acesse “Mais”;
Clique em “Ressarcimento PIS/Pasep”;
Envie os documentos e acompanhe o pedido.
Em uma agência da Caixa:
Leve documento oficial com foto
E no caso de herdeiros?
Documento de identificação
Documento que comprove vínculo com o titular
Os valores não sacados foram transferidos em 2020 para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, depois, ao Tesouro Nacional. Agora, o governo permite o resgate mediante pedido.
Prazo para sacar
Canais de dúvidas
Telefone: 0800-726-0207
SAC: 0800-726-0101
Ouvidoria: 0800-725-7474
Site: caixa.gov.br
A orientação é verificar o quanto antes se há valores disponíveis para evitar perder o prazo.
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