A maior queda do preço do Etanol foi no Pará, de 2,99%, de R$ 5,36 para R$ 5,20 o litroJosé Cruz/Agência Brasil
Etanol: preço cai em 17 Estados e no DF, sobe em 6 e fica estável em 2
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