Ministro da Fazenda, Dario Durigan, fez alinhamento final do programa em reunião com presidentes dos bancosJosé Cruz/Agência Brasil
Durigan diz que houve chegada a consenso para anúncio do Desenrola 2.0 ainda nesta semana
Programa busca descontos de até 90% nas renegociações de dívidas com bancos
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Pesquisa é divulgada semanalmente pelo Banco Central
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Taxa do parcelado passou de 196,5% para 192,1%
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Com adicionais, valor médio está em R$ 678,22
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