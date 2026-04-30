Show acontecerá na Praia de Copacabana - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Show acontecerá na Praia de CopacabanaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 30/04/2026 09:06

Os setores voltados para o turismo na Cidade Maravilhosa apostam em uma movimentação aquecida com o feriado do Dia do Trabalho e o show de Shakira, em Copacabana. Segundo levantamento do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRio), a ocupação hoteleira na Zona Sul, região onde será realizado o espetáculo, está em 80,33%. Já a média na cidade é de 67,80%.



A apresentação da cantora colombiana está marcada para o próximo sábado (2). O show acontecerá na Praia de Copacabana e faz parte do projeto "Todo Mundo no Rio 2026".

Entre as regiões de maior destaque estão Ipanema/Leblon (86,59%) e Copacabana/Leme (74,08%), seguidas de Barra/Recreio/São Conrado (67,73%), Centro (57,66%) e Glória a Botafogo (40,46%).



De acordo com o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, o show é um excelente presente para os trabalhadores e para a cidade do Rio.

"Esses espetáculos, com a vinda de artistas desse calibre, funcionam como um grande instrumento divulgador e contribuem para a imagem não apenas do Rio de Janeiro, mas do Brasil como um todo. Já se tornaram calendário permanente da cidade, o que é muito bom para a economia carioca, pois movimentam hotéis, restaurantes e shoppings", disse.