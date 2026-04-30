Celina também explicou que enviou na quarta-feira um pedido de encontro com o presidente da RepúblicaFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Governadora do DF diz que BRB terá solução técnica após reunião com Banco Central
Celina Leão afirma que correntistas não precisam se preocupar, mas evita detalhar medidas discutidas com Gabriel Galípolo
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