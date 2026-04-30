Celina também explicou que enviou na quarta-feira um pedido de encontro com o presidente da República - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Celina também explicou que enviou na quarta-feira um pedido de encontro com o presidente da RepúblicaFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 30/04/2026 14:01

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), garantiu nesta quinta-feira, 30, que a situação do Banco de Brasília (BRB) será resolvida com uma solução técnica após encontro com o presidente da instituição financeira, Nelson Souza, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, na sede da autoridade monetária em Brasília. "Estamos muito satisfeitos com a reunião e com a garantia para todos os nossos correntistas do BRB de que o banco realmente vai sair desse problema, e da melhor forma possível", disse, ao sair do encontro.

A governadora afirmou, no entanto, que não poderia dar detalhes do encontro com Galípolo. "Ninguém que tem conta no BRB precisa ficar preocupado. Nós temos soluções técnicas para esse problema Eu não posso dar o diagnóstico, eu não posso falar de reunião, que foi uma reunião técnica. O que eu posso falar para vocês é que nós estamos já com solução técnica para esse momento", afirmou a jornalistas, pedindo que aguardassem por respostas oficiais.

Celina também explicou que enviou na quarta-feira um pedido de encontro com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para tratar do tema, mas que ainda não teve resposta.