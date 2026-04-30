Taxa de desemprego no País voltou a subirMarcelo Camargo / Agência Brasil
Taxa de desemprego fica em 6,1% no trimestre encerrado em março, afirma IBGE
Dados são da Pnad Contínua
Taxa de desemprego fica em 6,1% no trimestre encerrado em março, afirma IBGE
Dados são da Pnad Contínua
TCU manda INSS suspender concessões de novos empréstimos consignados
Decisão atinge também cartões e exige reforço em sistemas de segurança e controle
Receita paga lote da malha fina do Imposto de Renda de abril
Cerca de 415 mil contribuintes receberão R$ 592 milhões
Hotéis do Rio têm mais de 67% de ocupação com feriado e show de Shakira
Levantamento aponta alta na procura, com destaque para a Zona Sul, que passa de 80%
Caixa conclui pagamento da parcela de abril do Bolsa Família
Recebem nesta quinta beneficiários com NIS de final 0
Dólar sobe a R$ 5 e bolsa cai 2% em dia de tensão global
Negociações foram influenciadas pelas tensões no Oriente Médio, pela reunião do Banco Central estadunidense e pela expectativa pela definição de juros no Brasil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.