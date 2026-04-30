Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Frente Corretora de CâmbioMarcello Casal Jr/Agência Brasil
BC decreta liquidação extrajudicial da Frente Corretora
Medida acontece por 'graves violações a normas legais'
BC decreta liquidação extrajudicial da Frente Corretora
Medida acontece por 'graves violações a normas legais'
Taxa de desemprego fica em 6,1% no trimestre encerrado em março, afirma IBGE
Dados são da Pnad Contínua
TCU manda INSS suspender concessões de novos empréstimos consignados
Decisão atinge também cartões e exige reforço em sistemas de segurança e controle
Receita paga lote da malha fina do Imposto de Renda de abril
Cerca de 415 mil contribuintes receberão R$ 592 milhões
Hotéis do Rio têm mais de 67% de ocupação com feriado e show de Shakira
Levantamento aponta alta na procura, com destaque para a Zona Sul, que passa de 80%
Caixa conclui pagamento da parcela de abril do Bolsa Família
Recebem nesta quinta beneficiários com NIS de final 0
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.