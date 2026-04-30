Regulamento harmoniza regras comuns com o Imposto sobre Bens e Serviços, de competência de Estados e municípiosMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Reforma tributária: Decreto regulamenta a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS)
Ato detalha regras de aplicação do imposto, que incide sobre operações com bens e serviços e de importações
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