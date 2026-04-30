Dado foi divulgado pelo chefe do Departamento de Estatísticas do Banco CentralRafa Neddermeyer / Agência Brasil
Dívida Bruta do Governo Geral tem em março o maior nível desde julho de 2021
Valor corresponde a 80,1% do Produto Interno Bruto (PIB) do País
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Reforma tributária: 'Regulamento da CBS e IBS destaca e unifica impostos, simplifica obrigações', diz Ministério da Fazenda
Regulamentos foram publicados nesta quinta-feira (30)
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