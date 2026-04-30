Márcio Elias Rosa disse que a "frota velha custa caro, para o trabalhador, para o meio ambiente e para a economia" - Júlio César Silva/MDIC

Márcio Elias Rosa disse que a "frota velha custa caro, para o trabalhador, para o meio ambiente e para a economia"Júlio César Silva/MDIC

Publicado 30/04/2026 17:33

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, disse que o Move Brasil 2, novo programa de crédito para aquisição de ônibus e caminhões, terá R$ 14,5 bilhões em recursos do Tesouro Nacional e mais R$ 6,7 bilhões de aporte adicional do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Ao todo serão R$ 21,2 bilhões destinados ao programa, sendo R$ 2 bilhões exclusivamente para caminhoneiros autônomos, "que terão condições diferenciadas de prazo e carência", segundo o ministro, e R$ 2 bilhões para linhas de ônibus.

O ministro disse que o crédito oferecido pelo governo tem o objetivo de garantir empregos no Brasil e impulsionar a indústria local. E afirmou que "a contrapartida que se espera (do setor produtivo) é justamente a geração de emprego".

"O Move Brasil 2 é crédito com resultado produtivo. Reduz custo para quem transporta, fortalece quem fabrica, moderniza nossa infraestrutura e contribui para um transporte mais seguro e sustentável. E sabemos que contaremos com o compromisso do setor produtivo de garantir empregos mantidas as condições atuais, porque é o que se espera do setor produtivo. A contrapartida que se espera é justamente a geração de emprego, distribuição de bons salários", afirmou.

O anúncio foi em evento no Palácio do Planalto nesta quinta-feira, 30. Márcio Elias Rosa afirmou que o "Brasil é um País que se move sobre rodas, mais de 60% da carga nacional trafega por rodovias" e que a "frota velha custa caro, para o trabalhador, para o meio ambiente, para a economia".

"Lula quer romper esse ciclo e encomendou que fizéssemos a nova versão do Move, o Move Brasil 2, que amplia essa linha de crédito. Damos um passo ainda mais largo", declarou o ministro.

O evento acontece no Palácio do Planalto. A imprensa não tem acesso ao local, mas o evento está sendo transmitido ao vivo pelo governo. Estão presentes os ministros da Fazenda, Dario Durigan; da Casa Civil, Miriam Belchior; do Planejamento, Bruno Moretti; do Mdic, Márcio Elias Rosa, e da Secretaria Geral, Guilherme Boulos.