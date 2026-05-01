Créditos de pagamento desta sexta-feira contemplaram os correntistas do Bradesco - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Créditos de pagamento desta sexta-feira contemplaram os correntistas do BradescoMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 01/05/2026 10:12 | Atualizado 01/05/2026 11:57

O Governo do Estado pagou, nesta sexta-feira, 1º de maio, o salário de abril do funcionalismo público fluminense. Este é o primeiro depósito feito no primeiro dia do mês, seguindo o novo calendário de pagamento dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro para o ano de 2026.



O novo cronograma foi publicado no último dia 7 de abril, no Diário Oficial, por meio da Resolução SECC nº 185/2026. A medida contempla os servidores da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, além de aposentados, pensionistas e empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle do Estado.



Os créditos de pagamento desta sexta-feira contemplaram os correntistas do Bradesco, banco responsável pela folha de pagamento dos servidores, mesmo sendo feriado. Para quem utiliza portabilidade, o crédito será efetuado no dia útil subsequente ao feriado e ao fim de semana, já que a portabilidade só pode ser processada no dia útil em que o crédito é realizado.



Confira o novo cronograma:



Abril: 01/05/2026



Maio: 01/06/2026



13º salário (1ª parcela – 50%): 30/06/2026



Junho: 01/07/2026



Julho: 01/08/2026



Agosto: 01/09/2026



Setembro: 01/10/2026



Outubro: 01/11/2026



Novembro: 01/12/2026



13º salário (2ª parcela – 50%): 19/12/2026



Dezembro: 01/01/2027