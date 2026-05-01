Créditos de pagamento desta sexta-feira contemplaram os correntistas do BradescoMarcello Casal Jr / Agência Brasil
O novo cronograma foi publicado no último dia 7 de abril, no Diário Oficial, por meio da Resolução SECC nº 185/2026. A medida contempla os servidores da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, além de aposentados, pensionistas e empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle do Estado.
Os créditos de pagamento desta sexta-feira contemplaram os correntistas do Bradesco, banco responsável pela folha de pagamento dos servidores, mesmo sendo feriado. Para quem utiliza portabilidade, o crédito será efetuado no dia útil subsequente ao feriado e ao fim de semana, já que a portabilidade só pode ser processada no dia útil em que o crédito é realizado.
Abril: 01/05/2026
Maio: 01/06/2026
13º salário (1ª parcela – 50%): 30/06/2026
Junho: 01/07/2026
Julho: 01/08/2026
Agosto: 01/09/2026
Setembro: 01/10/2026
Outubro: 01/11/2026
Novembro: 01/12/2026
13º salário (2ª parcela – 50%): 19/12/2026
Dezembro: 01/01/2027
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