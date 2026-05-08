De acordo com a pesquisa, 37% dos consumidores apontam o PIX como principal forma de pagamento - Reprodução/ internet

De acordo com a pesquisa, 37% dos consumidores apontam o PIX como principal forma de pagamentoReprodução/ internet

Publicado 08/05/2026 08:17

Uma das datas mais relevantes para o varejo brasileiro, o Dia das Mães deve impulsionar o consumo com forte adesão aos pagamentos digitais. O levantamento da plataforma TIM Ads, realizado com 5 mil pessoas no estado do Rio de Janeiro, mostra que 88% dos consumidores fluminenses pretendem comprar presentes na data e que o Pix já lidera, de forma isolada, as intenções de pagamento.

De acordo com a pesquisa, 37% dos consumidores apontam o Pix como principal forma de pagamento, superando com ampla vantagem o dinheiro em espécie (22%) e os cartões de crédito (11%) e débito (11%). O dado evidencia o avanço da digitalização financeira no país e a rápida incorporação de novas tecnologias ao comportamento de um consumo cada vez mais ágil.

Apesar da preferência pelos pagamentos digitais, a experiência presencial segue como protagonista na jornada de compra: 67% dos consumidores pretendem adquirir os presentes em lojas físicas, enquanto 38% consideram o e-commerce. Entre os itens mais buscados, os perfumes se destacam como uma das principais escolhas para a data (20%).

"Datas como o Dia das Mães são termômetros importantes do consumo no país. Com dados em escala, conseguimos capturar em tempo real as mudanças no comportamento do consumidor, como a consolidação do PIX, e transformar esses insights em inteligência para o varejo tomar decisões mais assertivas”, destaca Leonardo Siqueira, Diretor de Data Monetization da TIM Brasil.

No ranking de preferências, a tradição feminina prevalece. Perfumes lideram a lista (20%), seguidos por roupas (16%) e acessórios (14%). Flores e plantas também aparecem com destaque (12%) e celulares (9%). Embora as mães sejam as grandes homenageadas (56%), a data movimenta o comércio para outras figuras familiares, como esposa/namorada (18%) e avó (17%).

Quanto ao investimento, o brasileiro demonstra cautela e planejamento: 56% dos entrevistados pretendem gastar entre R$ 20 e R$ 300. Já uma fatia de 28% dos consumidores planeja desembolsar valores maiores, entre R$ 300 e mais de R$ 1,2 mil.

A pesquisa também traçou um perfil digital da base de consumo, composta majoritariamente por jovens – 66% entre 18 e 35 anos. O WhatsApp reafirma sua onipresença na jornada de compra e interação: é a rede social mais utilizada pelos consumidores (57%) e também a ferramenta de comunicação preferida das mães homenageadas, citada por 47% dos participantes. No campo das redes sociais, o Instagram e o Facebook (25% cada) completam o pódio de uso diário.



