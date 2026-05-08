Petróleo lidera o ranking das exportações fluminenses - Divulgação/Petrobrás

Petróleo lidera o ranking das exportações fluminensesDivulgação/Petrobrás

Publicado 08/05/2026 18:12

A balança comercial fluminense registrou um superávit de US$ 9,8 bilhões no acumulado dos quatro primeiros meses do ano. Entre janeiro e abril, a corrente comercial (soma das importações e exportações) do Rio de Janeiro alcançou US$ 27 bilhões: o Estado exportou US$ 18,4 bilhões e importou US$ 8,6 bilhões. Os dados são do Comex Stat, sistema do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços que reúne informações do comércio exterior brasileiro.

O petróleo foi responsável por 78,4% das exportações do Estado, movimentando US$ 14,4 bilhões entre janeiro e abril. Outro setor relevante foi o de siderurgia, que exportou US$ 629 milhões em produtos.

No primeiro trimestre do ano, o Rio de Janeiro respondeu por 16% das exportações e 9,4% das importações totais do país. Entre os principais parceiros comerciais do estado estão a China, com uma corrente comercial de US$ 9,3 bilhões, seguida pela Coreia do Sul (US$ 3,1 bilhões) e Estados Unidos (US$ 2,9 bilhões). Índia, Espanha e Singapura também se destacaram entre os mercados de maior intercâmbio com o Rio de Janeiro no período.