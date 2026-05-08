Mercado de veículos usados registrou acomodação de preços em abrilMarcio Mercante / Arquivo O Dia
Preços dos carros usados sobem 0,27% e mostram desaceleração em abril, aponta IBV Auto
Veículos elétricos registram as maiores taxas de desvalorização
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