Mercado de veículos usados registrou acomodação de preços em abril - Marcio Mercante / Arquivo O Dia

Mercado de veículos usados registrou acomodação de preços em abrilMarcio Mercante / Arquivo O Dia

Publicado 08/05/2026 16:26

São Paulo - Os preços dos automóveis usados mostraram acomodação em abril, após o período de maior aquecimento no início do ano. O IBV Auto, índice do banco BV que mede a variação de preços dos automóveis usados, teve alta de 0,27% no mês passado, desacelerando frente ao 0,71% registrado em março.

Nos últimos 12 meses, os preços dos veículos usados acumularam alta de 6,99%.

"Trata-se de um mercado que perdeu um pouco de fôlego em abril, após um período de maior pressão inflacionária, mas ainda se mantém aquecido. O desempenho nos próximos meses dependerá da evolução da renda das famílias, do crédito e das condições financeiras", comenta o economista-chefe do BV, Roberto Padovani

Os dados do IBV Auto mostram que os automóveis elétricos continuam registrando as maiores taxas de desvalorização entre os usados.

Modelos lançados em 2023 já acumulam queda de 45,6% até abril, influenciados pela redução de preços dos carros novos e pelo aumento da concorrência no segmento.