Luiz Césio Caetano defende manter a concentração dos royalties de petróleo nos estados e municípios produtoresFirjan/Divulgação
Firjan defende 'solução definitiva' para distribuição de royalties após pedido de vista no STF
Federação afirma que indefinição prolonga insegurança jurídica para Estado e municípios
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