A Receita Federal informou que cerca de 200 mil declarações estão retidas na malha finaPillar Pedreira / Agência Senado
Receita Federal ultrapassa marca de 20 milhões de declarações do IRPF 2026
São esperadas 44 milhões de declarações até o final do prazo de entrega
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