Magda Chambriard, pesidente da PetrobrasFernando Frazão/Agência Brasil
'Mesmo com guerra, margem de distribuição e revenda sobe 124% no diesel', diz presidente da Petrobras
Magda Chambriard fez uma publicação nas redes sociais
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