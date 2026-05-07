Objetivo é ampliar as possibilidades de quitação dos débitos e facilitar a regularização financeira dos consumidoresNaturgy/Divulgação
Segundo a companhia, o objetivo é ampliar as possibilidades de quitação dos débitos e facilitar a regularização financeira dos consumidores.
Os clientes podem consultar pendências pelo portal da empresa, na área "Minhas Faturas", acessando com login e senha. O sistema permite verificar débitos dos últimos cinco anos, emitir boletos e realizar pagamentos diretamente pela plataforma.
A Naturgy informou que a isenção de encargos vale para dívidas entre 2021 e 2024, enquanto os descontos especiais contemplam faturas em atraso no período de 2021 a 2023.
A companhia também afirmou que envia lembretes de pagamento via WhatsApp para consumidores com cinco e dez dias de atraso. Em casos de inadimplência prolongada, clientes podem receber contatos por e-mail e SMS de órgãos de proteção ao crédito.
Além disso, a empresa anunciou uma parceria com a Serasa para comunicação com consumidores que possuem dívidas acima de R$ 1 mil. Segundo a Naturgy, esses clientes receberão orientações para negociação pelos canais oficiais da companhia.
- WhatsApp: 99991-0000 (24h)
- Agências: atendimento presencial das 9h às 18h
- Endereços: naturgy.com.br/presencial
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