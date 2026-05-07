No Rio de Janeiro, o IVAR saiu de alta de 0,06% para elevação de 0,70% no períodoFreepik
Aluguel residencial sobe 0,52% em abril, afirma FGV
Índice acumulou uma alta de 4,49% nos 12 meses até o período
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Atacarejo oferece mais de 3,2 mil vagas em cursos gratuitos para profissionais da construção civil
Capacitações presenciais acontecem nas seis unidades do estado, além de aulas on-line abertas a participantes de todo o país
Rede de laboratórios abre mais de 60 vagas para atendimento e coleta no Rio
Oportunidades são para atuação presencial na capital e Região Metropolitana
Dólar sobe para R$ 4,92, e bolsa avança por segundo dia consecutivo
Barril do petróleo cai 7% após avanços em negociações com Irã
TCU arquiva processo das transmissoras que questionava R$ 20 bi diluídos na tarifa de energia
Com isso, não haverá revisão do critério de cálculo utilizado para estimar esse valor
Portaria define critérios de acesso aos R$ 21,2 bi do Move Brasil para renovar caminhões e ônibus
Veículos velhos devem ter mais de vinte ano, ter licenciamento no ano de 2024 ou posterior e estar em condições de rodagem para serem usados como contrapartida em financiamento
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