Ministro da Fazenda, Dario Durigan, ficará à disposição para explicar quaisquer dúvidas em relação ao PixFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
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