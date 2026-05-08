Embraer registrou receita recorde de R$ 7,6 bilhões no primeiro trimestre de 2026Ricardo Beccari/Embraer
"Tivemos tarifas americanas neste trimestre, o que não aconteceu no ano passado", comentou o diretor financeiro da Embraer, Felipe Santana, durante a apresentação dos resultados.
Embora o presidente americano, Donald Trump, tenha eliminado grande parte das tarifas sobre as exportações brasileiras até o final de 2025, as tarifas permanecem em vigor no setor de máquinas e afetam o desempenho da terceira maior fabricante mundial de aeronaves civis, atrás da Airbus e da Boeing. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com Trump na Casa Branca nesta quinta-feira (07) em uma tentativa diplomática de acabar com as tarifas.
Os lucros da divisão executiva foram especialmente afetados, explicou Santana. Contudo, a receita do segmento de defesa atingiu R$ 1,2 bilhão, 47% a mais do que no primeiro trimestre de 2025. A empresa anunciou, nesta segunda-feira (4) um contrato para a venda de entre 10 e 20 aeronaves C-390 para os Emirados Árabes Unidos.
"Não preciso dizer o quanto estamos satisfeitos com esta nova encomenda no Oriente Médio. É a primeira na região para o C-390", disse o presidente da empresa, Francisco Gomes Neto.
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