Produção de veículos cresceu 4,9% no período de janeiro a abrilAgência Brasil
Produção de veículos sobe 2,4% em abril ante o mesmo mês de 2025, diz Anfavea
Vendas somaram 248,3 mil unidades
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IBGE: Brasil tem recorde de 143 milhões com rendimento
Cai o número de beneficiários do Bolsa Família
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