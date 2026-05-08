Petróleo WTI para junho fechou em alta de 0,64% (US$ 0,61), a US$ 95,42 o barrilReprodução
Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para junho fechou em alta de 0,64% (US$ 0,61), a US$ 95,42 o barril.
Já o Brent para julho fechou em alta de 1,23% (US$ 1,23), a US$ 101,29 o barril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE).
Na semana, porém, ambos acumularam queda de 6,39% e 6,36%, respectivamente.
Para a Capital Economics, as condições de oferta do petróleo tendem a seguir apertadas por alguns meses, já que a recuperação dos fluxos levará tempo. "Com isso, é provável que as cotações permaneçam voláteis ao longo do segundo semestre deste ano".
Já a Fitch Ratings avalia que o petróleo deve seguir valorizado no curto prazo enquanto o Estreito de Ormuz permanecer fechado.
Nesse contexto, o Brent tende a oscilar entre US$ 100 e US$ 110 por barril de maio a julho. Mais adiante, porém, a agência vê um quadro de excesso de oferta, o que deve abrir espaço para recuo das cotações nos meses seguintes.
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