Cartão de crédito lidera em número de transaçõesMarcello Casal jr / Agência Brasil
Pagamentos com cartões crescem 8,3% no primeiro trimestre e movimentam R$ 1,1 trilhão
Tecnologia NFC já representa 74,8% das transações presenciais
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