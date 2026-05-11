Cartão de crédito lidera em número de transações - Marcello Casal jr / Agência Brasil

Cartão de crédito lidera em número de transaçõesMarcello Casal jr / Agência Brasil

Publicado 11/05/2026 21:04

As transações com cartões de crédito, débito e pré-pagos somaram R$ 1,1 trilhão no primeiro trimestre, registrando crescimento de 8,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados da Abecs, associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento.

Na análise por modalidade, o cartão de crédito liderou tanto em volume quanto em crescimento, movimentando R$ 810,2 bilhões, alta de 12,8%. O cartão de débito somou R$ 236 bilhões (-2,4%), enquanto o cartão pré-pago registrou R$ 94,5 bilhões, crescimento de 1%.

No primeiro trimestre, foram realizadas 11,7 bilhões de transações com cartões, crescimento de 3% em comparação com o mesmo período de 2025. Em média, os brasileiros realizaram 132 milhões de pagamentos por dia.

O cartão de crédito também liderou em número de operações, com 5,4 bilhões de transações (+7,6%), seguido pelo débito, com 4 bilhões (-1,3%), e pelo pré-pago, com 2,3 bilhões (+0,4%).

Os pagamentos por aproximação (tecnologia NFC) continuam em forte crescimento no País. No primeiro trimestre de 2026, a modalidade movimentou R$ 504,8 bilhões, alta de 19,3% em relação ao mesmo período de 2025.

A tecnologia já representa 74,8% das transações presenciais com cartões no Brasil, consolidando-se como a inovação de maior capilaridade. Além disso, pesquisa da Abecs com o Datafolha indica que 72% dos brasileiros utilizam pagamentos por aproximação, sendo que 64% fazem uso frequente (sempre ou quase sempre).

As compras realizadas pela internet e outros canais remotos movimentaram R$ 310,5 bilhões no primeiro trimestre, com crescimento de 18,8%. Em comparação com o período pré-pandemia (1T20), o uso do débito em compras não presenciais cresceu 359,8%, enquanto o crédito avançou 247%.

