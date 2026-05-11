Pequenas empresas estão produzindo menos, utilizando menos sua estrutura e contratando menos trabalhadoresWilson Dias/ Agência Brasil
De acordo com a pesquisa Panorama da Pequena Indústria, juros elevados, dificuldade de acesso ao crédito e aumento no custo das matérias-primas têm afetado diretamente as empresas de pequeno porte.
O índice que mede o desempenho das pequenas indústrias caiu para 43,7 pontos no primeiro trimestre deste ano.
Foi o menor resultado desde o segundo trimestre de 2020, período mais crítico da pandemia, quando o indicador chegou a 34,1 pontos.
O levantamento considera três fatores principais:
Volume de produção;
Uso da capacidade das fábricas;
Número de empregados.
Caixa pressionado
Esse indicador avalia:
Acesso ao crédito;
Margem de lucro;
Satisfação dos empresários com a situação financeira.
Matéria-prima preocupa
O percentual de empresários que citaram a dificuldade passou de 20% para 34,1% em apenas um trimestre.
Entre as pequenas empresas da construção civil, a preocupação com falta ou alto custo de insumos avançou de 4,1% para 18,1%.
Com isso, o tema saiu da 13ª para a 5ª posição entre os principais problemas do setor.
Juros elevados
No setor da construção, os juros altos aparecem como o segundo maior problema enfrentado pelas empresas.
A preocupação com as taxas de juros subiu de 30,9% para 37,1% entre os empresários do segmento.
Segundo a CNI, os juros encarecem financiamentos, reduzem investimentos e dificultam o crescimento das pequenas empresas.
Confiança baixa
O indicador está abaixo da linha de 50 pontos há 17 meses consecutivos, o que demonstra predominância de pessimismo no setor.
Expectativas moderadas
O índice de perspectivas da pequena indústria marcou 47,4 pontos, indicando visão moderada dos empresários sobre demanda, produção, contratações e investimentos.
O resultado mostra que, apesar da piora recente, parte das empresas ainda espera alguma recuperação gradual ao longo do ano.
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