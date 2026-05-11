Novo modelo de crédito imobiliário foi lançado no fim de 2025Freepik
Novo modelo de crédito imobiliário deve levar a oferta maior e mais estável, diz diretor do BC
Gilneu Vivan acredita que taxas de juros podem cair
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