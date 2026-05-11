Dario Durigan comemorou os primeiros resultados do Novo Desenrola - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Dario Durigan comemorou os primeiros resultados do Novo DesenrolaFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 11/05/2026 14:38

Brasília - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira, 11, que o Novo Desenrola já tem perto de R$ 1 bilhão em dívidas renegociadas e 200 mil pedidos em avaliação dos bancos. Segundo ele, destes 200 mil, 100 mil estão praticamente fechados.

"Cada dia a gente tem visto mais renegociações sendo feitas, o que é muito importante. Essa semana o Fies [Fundo de Financiamento Estudantil] para os inadimplentes deve estar totalmente operativo. A medida provisória na semana passada deu as condições, os bancos têm tirado dúvidas junto com o MEC [Ministério da Educação] e a Fazenda, essa semana vai estar operativo", afirmou Durigan.

Ele garantiu que o governo não vai deixar de fazer também um estímulo para os adimplentes.

"Isso vai ser feito em um segundo momento, daqui a alguns dias, para que a gente primeiro faça a comunicação para quem está inadimplente, que é uma situação muito diferente, para que depois a gente também honre e dê um estímulo, uma espécie de prêmio também, um merecimento para quem ficou adimplente", completou o ministro da Fazenda.