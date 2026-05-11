Valor do diesel está diretamente atrelado ao conflito no Oriente MédioMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Óleo diesel cai pela 4ª vez em cinco semanas e acumula recuo de 4,5%
Preço ainda está 18,9% maior que o de pré-guerra do Irã
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