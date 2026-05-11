O valor da remuneração por ação da Petrobras será equivalente a R$ 0,70097272 Hugo Carvalho / Google Maps
Petrobras aprova pagamento de R$ 9,03 bi em dividendos aos acionistas
Pagamento será feito em duas parcelas, uma em 20 de agosto e outra em 21 de setembro
Petrobras aprova pagamento de R$ 9,03 bi em dividendos aos acionistas
Pagamento será feito em duas parcelas, uma em 20 de agosto e outra em 21 de setembro
Pagamentos com cartões crescem 8,3% no primeiro trimestre e movimentam R$ 1,1 trilhão
Tecnologia NFC já representa 74,8% das transações presenciais
Ministério do Desenvolvimento aprova licenças para compra e venda de produtos no acordo Mercosul-UE
Importações e exportações incluem carnes, queijos, cachaça, chocolates e outros alimentos
Bolsa cai 1,19%, e dólar fecha estável com tensão no Oriente Médio
Impasse entre EUA e Irã eleva cautela nos mercados globais
Rússia lidera venda de diesel ao Brasil durante guerra no Irã
Importação quase dobrou e domina mercado nacional
Rio começa a semana com mais de 5 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.