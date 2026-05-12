Débitos do Fies poderão ser pagos com descontos de até 99% sobre o valor da dívidaMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Podem participar do programa estudantes com contratos firmados até 2017 e que estavam na fase de amortização — ou seja, de pagamento — em 4 de maio de 2026. A renegociação poderá ser feita até 31 de dezembro de 2026.
A expectativa do governo federal é beneficiar mais de 1 milhão de estudantes com o refinanciamento das dívidas. O Desenrola Fies integra o Novo Desenrola Brasil, lançado em 4 de maio, com o objetivo de promover a reorganização financeira da população e ampliar o acesso ao crédito. A medida, no entanto, não permite o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para abatimento das dívidas.
O Fies é uma das principais políticas públicas de acesso ao ensino superior privado no Brasil, oferecendo financiamento a estudantes matriculados em cursos de graduação de instituições avaliadas positivamente pelo Ministério da Educação (MEC). Com o Desenrola Fies, o governo pretende reduzir a inadimplência e facilitar a regularização financeira dos beneficiários.
As condições de renegociação variam conforme o tempo de atraso e o perfil do estudante. Para débitos vencidos há mais de 90 dias, será possível optar pelo pagamento à vista, com desconto total dos encargos e redução de até 12% do valor principal, ou pelo parcelamento em até 150 vezes, com redução de 100% dos juros e multas.
Já os estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), em situação de vulnerabilidade social, poderão obter descontos de até 99% do valor consolidado da dívida, desde que os débitos estejam vencidos há mais de 360 dias. Terão direito ao benefício aqueles com cadastro realizado até 4 de maio de 2026 e atualizado nos 24 meses anteriores.
Para os demais estudantes com dívidas vencidas há mais de 360 dias, será possível quitar os débitos com desconto de até 77% sobre o valor total consolidado, incluindo o principal.
Os estudantes adimplentes ou com atrasos de até 360 dias também poderão quitar integralmente a dívida com desconto de 12% sobre o saldo devedor. A medida busca incentivar o encerramento antecipado dos contratos e reduzir o valor total pago pelos estudantes.
Confira o passo a passo para renegociar
- Acessar o canal digital (aplicativo ou portal): entre 13 de maio e 31 de dezembro de 2026, acesse o aplicativo do banco onde o seu contrato foi firmado (Caixa ou Banco do Brasil). O processo digital é o caminho mais rápido e evita deslocamentos;
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