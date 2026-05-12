Débitos do Fies poderão ser pagos com descontos de até 99% sobre o valor da dívida - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Débitos do Fies poderão ser pagos com descontos de até 99% sobre o valor da dívidaMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 12/05/2026 08:00

Os estudantes com dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) poderão renegociar os débitos a partir desta quarta-feira (13). Os contratos em atraso poderão ser quitados com descontos de até 99% sobre o valor da dívida.



Podem participar do programa estudantes com contratos firmados até 2017 e que estavam na fase de amortização — ou seja, de pagamento — em 4 de maio de 2026. A renegociação poderá ser feita até 31 de dezembro de 2026.

"Os estudantes do Fies que querem aderir ao Desenrola poderão renegociar débitos diretamente junto à Caixa Econômica e ao Banco do Brasil. A negociação deve ser realizada nos canais digitais dos bancos. Neste Desenrola, temos também condições especiais para quem paga em dia e quer aproveitar as condições para quitar sua dívida mais rápido: os adimplentes terão 12% de desconto para zerar os débitos", informa o ministro da Educação, Leonardo Barchini.



A expectativa do governo federal é beneficiar mais de 1 milhão de estudantes com o refinanciamento das dívidas. O Desenrola Fies integra o Novo Desenrola Brasil, lançado em 4 de maio, com o objetivo de promover a reorganização financeira da população e ampliar o acesso ao crédito. A medida, no entanto, não permite o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para abatimento das dívidas.



O Fies é uma das principais políticas públicas de acesso ao ensino superior privado no Brasil, oferecendo financiamento a estudantes matriculados em cursos de graduação de instituições avaliadas positivamente pelo Ministério da Educação (MEC). Com o Desenrola Fies, o governo pretende reduzir a inadimplência e facilitar a regularização financeira dos beneficiários.



As condições de renegociação variam conforme o tempo de atraso e o perfil do estudante. Para débitos vencidos há mais de 90 dias, será possível optar pelo pagamento à vista, com desconto total dos encargos e redução de até 12% do valor principal, ou pelo parcelamento em até 150 vezes, com redução de 100% dos juros e multas.



Já os estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), em situação de vulnerabilidade social, poderão obter descontos de até 99% do valor consolidado da dívida, desde que os débitos estejam vencidos há mais de 360 dias. Terão direito ao benefício aqueles com cadastro realizado até 4 de maio de 2026 e atualizado nos 24 meses anteriores.



Para os demais estudantes com dívidas vencidas há mais de 360 dias, será possível quitar os débitos com desconto de até 77% sobre o valor total consolidado, incluindo o principal.



Os estudantes adimplentes ou com atrasos de até 360 dias também poderão quitar integralmente a dívida com desconto de 12% sobre o saldo devedor. A medida busca incentivar o encerramento antecipado dos contratos e reduzir o valor total pago pelos estudantes.



Confira o passo a passo para renegociar



- Acessar o canal digital (aplicativo ou portal): entre 13 de maio e 31 de dezembro de 2026, acesse o aplicativo do banco onde o seu contrato foi firmado (Caixa ou Banco do Brasil). O processo digital é o caminho mais rápido e evita deslocamentos;



- Solicitar a adesão: pelo próprio aplicativo, selecione a opção de renegociação do Fies e verifique a modalidade disponível para o seu perfil de dívida;

- Validar os termos: leia e aceite o termo aditivo eletronicamente. Caso haja necessidade de assinatura de fiadores, o sistema indicará como proceder;

- Efetuar o pagamento da entrada: gere o boleto ou autorize o débito da parcela de entrada diretamente pelo aplicativo para validar sua adesão;

- Acompanhar a regularização: após a confirmação do pagamento, a retirada do nome do estudante e dos fiadores dos cadastros de inadimplentes ocorre automaticamente, com a atualização do cronograma de pagamento.