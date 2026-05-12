Resultado reflete o aumento da demanda por motocicletasAbraciclo/Divulgação
Produção de motos sobe 6,4% no melhor abril em 18 anos, aponta Abraciclo
No total, foram fabricadas 184,4 mil unidades
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