Resultado reflete o aumento da demanda por motocicletas - Abraciclo/Divulgação

Resultado reflete o aumento da demanda por motocicletasAbraciclo/Divulgação

Publicado 12/05/2026 18:43

São Paulo - A produção de motos teve crescimento de 6,4% em abril, ante igual período de 2025, atingindo o maior volume para o mês em 18 anos. No total, foram fabricadas 184,4 mil motocicletas, segundo balanço da Abraciclo, a entidade que representa as montadoras do polo industrial de Manaus (AM), onde está concentrada quase toda a produção nacional.

Na comparação com março, que teve dois dias úteis a mais, houve queda de 13,3% na produção de motocicletas no mês passado. De janeiro a abril, a produção somou 745,8 mil unidades, com alta de 10,6% em relação aos quatro primeiros meses do ano passado. Foi também o melhor desempenho, entre iguais períodos, desde 2008.

"O resultado reflete o aumento da demanda por motocicletas, com as fabricantes operando em ritmo forte para atender ao mercado", comentou o presidente da Abraciclo, Marcos Bento.