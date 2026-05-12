Dívida pode ter redução de até 70% com o Desenrola Rural - Joédson Alves/Agência Brasil

Dívida pode ter redução de até 70% com o Desenrola RuralJoédson Alves/Agência Brasil

Publicado 12/05/2026 17:59

Brasília - O Banco do Brasil começou a operar o Desenrola Rural nesta terça-feira, 12. O programa visa a regularização de dívidas e a ampliação do acesso ao crédito a agricultores familiares. A expectativa é de que mais de 800 mil produtores sejam beneficiados nessa nova fase do programa, segundo o BB.

"Criado em 2025, o Desenrola Rural já beneficiou mais de 500 mil agricultores familiares. Segundo o Governo Federal, mais de R$ 23 bilhões em dívidas foram renegociados e a expectativa é que a nova fase do programa alcance mais 800 mil produtores, superando 1,3 milhão de beneficiados", diz o banco, em nota.

Anunciada na última semana, a nova etapa do Desenrola prevê a renegociação e a liquidação de débitos até 20 de dezembro deste ano.

O BB detalha que o público-alvo do Desenrola Rural terá acesso a condições diferenciadas para liquidação ou renegociação de dívidas junto ao banco, observadas as Políticas de Crédito e Cobrança da instituição, e a descontos de até 80% para liquidação ou renegociação de operações com risco integral do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), considerados os saldos devedores das operações na data de liquidação.

O público-alvo também terá acesso a descontos de até 70% para liquidação ou renegociação de débitos inscritos na Dívida Ativa da União (DAU) e ao Crédito Instalação do Programa Nacional de Reforma Agrária.