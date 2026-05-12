Dívida pode ter redução de até 70% com o Desenrola RuralJoédson Alves/Agência Brasil
Banco do Brasil começa a operar Desenrola Rural
Iniciativa deve beneficiar cerca de 800 mil produtores
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As inscrições terminam entre esta quinta-feira e domingo, dependendo do cargo
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