Uso de chatbots convencionais pode ocasionar erros por informações desatualizadas e gestão incorreta de dados - OLIVIER MORIN / AFP

Uso de chatbots convencionais pode ocasionar erros por informações desatualizadas e gestão incorreta de dadosOLIVIER MORIN / AFP

Publicado 16/05/2026 05:00

Declarar o Imposto de Renda é uma obrigação que a maioria dos contribuintes deixa para os últimos dias. Faltam menos de duas semanas para o fim do prazo, no dia 29 de maio, e ainda são esperadas 20 milhões de declarações que ainda precisam ser entregues. Com o tempo apertado, ferramentas de inteligência artificial começam a ser mais procuradas para facilitar a execução da tarefa.

O especialista em tecnologia para contadores Alvaro Castro alerta que as IAs podem ser extremamente úteis nesse processo justamente para consultar regras e tirar dúvidas. Entretanto, pedir para que as ferramentas façam a declaração pode ser extremamente perigoso, principalmente se ela não for feita para essa função.

Alvaro deixa claro que as IAs não têm nenhuma responsabilidade caso a declaração acabe caindo na malha fina. Além disso, a ferramenta pode dar informações desatualizadas ou incoerentes.

A indicação que ele faz é não pedir para IAs generalistas como o ChatGPT, o Gemini ou o Copilot para buscarem esse tipo de informação. O ideal é que você forneça a fonte adequada, como links oficiais da Receita Federal ou documentos com as regras do IR. Assim, a ferramenta te ajuda a encontrar o que precisa em uma fonte confiável.

Não só elas podem ser falhas, mas também é um risco para o usuário fornecer dados financeiros ou pessoais para as inteligências artificiais. Essas informações ficam armazenadas em bancos de dados de grandes empresas e são utilizadas para o aprendizado das ferramentas.

Uma solução para garantir mais segurança na hora de utilizar IAs na declaração é procurar uma ferramenta dedicada ao assunto. Os sócios da Axel Tech, Cleomar Ilha e Alex Voievoda Pereira, produziram uma IA especializada em tributação e justificam que ferramentas generalistas tendem a não ser tão confiáveis.

“As ferramentas dedicadas são mais recomendadas, pois têm a capacidade de filtrar melhor a fundamentação legal, validar as respostas e buscar sempre as informações mais atualizadas”, afirmam os especialistas em direito tributário.

Ferramentas como essa são excelentes para esclarecer dúvidas, guiar o usuário no preenchimento correto da declaração e revisar em busca de erros ou incoerências que podem cair na malha fina.

Pensando no contribuinte, a Receita também criou um ChatBot, chamado LEO, acessível no canto inferior direito do site oficial , que permite aos contribuintes tirar dúvidas sobre o Imposto de Renda 2026 de forma rápida, sem precisar depender de longas páginas com regras complexas.

Entre as funções do LEO, estão o preenchimento da declaração, orientar sobre documentos necessários, explicar etapas da declaração e fornecer instruções dentro do sistema.

Todo cuidado para evitar a malha fina é bem-vindo. Caso a Receita Federal identifique incoerências ou erros, isso pode resultar em uma multa de 75% a 150% sobre o imposto não pago, incluindo recebimentos de até cinco anos anteriores.