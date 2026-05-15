Atendimentos podem ser agendados pelo aplicativo Meu INSSINSS/Divulgação
Os mutirões têm como principal objetivo a diminuição do tempo de espera na análise de requerimentos para acesso a benefícios assistenciais e previdenciários, com atendimento ágil e humanizado.
Perícia Médica
Os atendimentos de perícia médica ocorrerão nas agências de Araruama, Avenida Brasil, Cachoeiras de Macacu, Macaé, Magé, Teresópolis e Volta Redonda, com um total de 906 avaliações médicas. Ainda existem 146 vagas a serem preenchidas para os atendimentos de perícia no fim de semana.
Número detalhado de vagas:
- Avenida Brasil - 400 vagas;
- Cachoeiras de Macacu - 52 vagas;
- Macaé - 34 vagas;
- Magé - 120 vagas;
- Teresópolis - 60 vagas;
- Volta Redonda - 61 vagas.
Avaliações sociais
As avaliações sociais ocorrerão nas unidades de Niterói e Praça da Bandeira, com 300 vagas no total. Nas agências de Cachoeiras de Macacu e Teresópolis, onde também serão realizados atendimentos de perícia médica, o quantitativo de avaliações sociais disponibilizado é de 60 vagas. O número é menor em relação às outras agências porque alguns dos assistentes sociais das APS de Cachoeiras de Macacu e Teresópolis também estarão à disposição dos serviços de perícia para o atendimento dos segurados.
Confira o quantitativo detalhado de atendimentos por unidade:
- Niterói - 150 vagas;
- Praça da Bandeira - 150 vagas;
- Teresópolis - 30 vagas,
Como participar
Para participar dos mutirões do INSS, basta acompanhar a abertura de novas datas e agendar o atendimento de fim de semana. Os interessados devem ligar para a Central 135 (de segunda a sábado, das 7h às 22h) ou acessar o site ou o aplicativo Meu INSS.
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