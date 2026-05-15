Atendimentos podem ser agendados pelo aplicativo Meu INSS - INSS/Divulgação

Atendimentos podem ser agendados pelo aplicativo Meu INSSINSS/Divulgação

Publicado 15/05/2026 16:43

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibiliza 1.266 vagas de atendimentos extras no Rio de Janeiro. Os mutirões acontecerão neste sábado, 16, e domingo, 17, com a realização de avaliações sociais e perícias médicas. As Agências da Previdência Social (APS) de Araruama, Avenida Brasil, Cachoeiras de Macacu, Macaé, Magé, Niterói, Teresópolis, Praça da Bandeira e Volta Redonda receberão a ação deste fim de semana.



Os mutirões têm como principal objetivo a diminuição do tempo de espera na análise de requerimentos para acesso a benefícios assistenciais e previdenciários, com atendimento ágil e humanizado.



Perícia Médica



Os atendimentos de perícia médica ocorrerão nas agências de Araruama, Avenida Brasil, Cachoeiras de Macacu, Macaé, Magé, Teresópolis e Volta Redonda, com um total de 906 avaliações médicas. Ainda existem 146 vagas a serem preenchidas para os atendimentos de perícia no fim de semana.



Número detalhado de vagas:

- Araruama - 179 vagas;

- Avenida Brasil - 400 vagas;

- Cachoeiras de Macacu - 52 vagas;

- Macaé - 34 vagas;

- Magé - 120 vagas;

- Teresópolis - 60 vagas;

- Volta Redonda - 61 vagas.



Avaliações sociais



As avaliações sociais ocorrerão nas unidades de Niterói e Praça da Bandeira, com 300 vagas no total. Nas agências de Cachoeiras de Macacu e Teresópolis, onde também serão realizados atendimentos de perícia médica, o quantitativo de avaliações sociais disponibilizado é de 60 vagas. O número é menor em relação às outras agências porque alguns dos assistentes sociais das APS de Cachoeiras de Macacu e Teresópolis também estarão à disposição dos serviços de perícia para o atendimento dos segurados.



Confira o quantitativo detalhado de atendimentos por unidade: