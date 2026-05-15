Em relação a igual mês de 2025, o volume de serviços teve expansão de 3% em março de 2026Fernando Frazão / Agência Brasil
Setor de serviços recua 1,2% em março, aponta IBGE
Volume de serviços expandiu 2,3% no acumulado do ano
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