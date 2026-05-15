Valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621 - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 15/05/2026 07:55

Os trabalhadores nascidos em maio e em junho que ganharam até R$ 2.766 com carteira assinada em 2024 recebem nesta sexta-feira (15) o abono salarial. Neste quarto lote, serão liberados R$ 5,7 bilhões para 4.555.924 beneficiários.



O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhados em 2024. O calendário segue de forma escalonada ao longo de 2026, de acordo com o mês de nascimento.



Quem recebe neste lote

Do total de contemplados em maio:



- 3.970.985 são trabalhadores da iniciativa privada, inscritos no Programa de Integração Social (PIS), com pagamento feito pela Caixa Econômica Federal, somando cerca de R$ 5 bilhões;



- 584.939 são servidores públicos, inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), pagos pelo Banco do Brasil, com total de cerca de R$ 700 milhões.

Quem tem direito ao Abono Salarial

Tem direito ao benefício o trabalhador que:



- Está inscrito no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos;

- Trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2024;

- Recebeu remuneração média mensal de até R$ 2.766 no ano-base;

- Teve os dados corretamente informados pelo empregador no e-Social.

Instituído pela Lei nº 7.998/90, o abono salarial pode chegar até a um salário mínimo, proporcional ao período trabalhado. Os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), com a habilitação feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego.



Como o pagamento é feito



- Para trabalhadores da iniciativa privada (PIS)



A Caixa Econômica Federal realiza o pagamento prioritariamente por:



- Crédito em conta corrente ou poupança da Caixa;

- Depósito em Poupança Social Digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.



Quem não possui conta pode sacar:



- Com Cartão Social e senha em lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes CAIXA Aqui;

- Nas agências, com documento oficial com foto;

- Sem cartão, por meio de biometria cadastrada.

Para servidores públicos (Pasep)

O Banco do Brasil faz o pagamento por:



- Crédito em conta bancária;

- Transferência via TED ou Pix;

- Saque presencial nas agências, para quem não é correntista e não possui chave Pix.

Como consultar

Os trabalhadores podem verificar informações sobre valor, data e habilitação pelos seguintes canais:



- Aplicativo Carteira de Trabalho Digital;

- Portal Gov.br;

- Telefone 158 (Ministério do Trabalho);

- Aplicativos Caixa Tem e Benefícios Sociais Caixa;

- Atendimento Caixa ao Cidadão: 0800-726-0207.



A expectativa é que, em 2026, cerca de 22,2 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial.