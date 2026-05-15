BNDES está comprometido em encontrar solução para a Raízen, visto a importância para o setor de biocombustíveis - Érica Martin

BNDES está comprometido em encontrar solução para a Raízen, visto a importância para o setor de biocombustíveisÉrica Martin

Publicado 15/05/2026 14:19

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) começa a receber nesta sexta-feira, 15, as solicitações de crédito da nova fase do Plano Brasil Soberano. Nesta rodada, estarão disponíveis R$ 21 bilhões para financiar empresas de setores estratégicos que tenham sido afetadas pela instabilidade geopolítica e conflitos internacionais.



Além dos R$ 15 bilhões previstos na Medida Provisória 1.345/2026 publicada em março, o BNDES adicionará mais R$ 6 bilhões em recursos para atender às companhias elegíveis.



O crédito será destinado ao financiamento de capital de giro; capital de giro destinado à produção para exportação; aquisição de bens de capital; e investimentos para ampliação da capacidade produtiva ou o adensamento da cadeia de produção, adaptação de atividade produtiva, e em inovação tecnológica ou adaptação de produtos, serviços e processos.