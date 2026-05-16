Ação faz parte de um conjunto de medidas para reduzir a chamada 'fila no INSS'Divulgação/INSS
Neste sábado e no domingo (17) serão oferecidas 25.852 vagas aos segurados em 18 estados e no Distrito Federal. Nesses atendimentos serão antecipadas perícias médicas e avaliações sociais, etapas que fazem parte do processo de concessão de benefícios.
A ação faz parte de um conjunto de medidas do órgão para reduzir a chamada “fila no INSS”. No fim de abril, o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, informou que o país tinha 2,6 milhões de pedidos na fila. O número representa uma diminuição de 16% na comparação com fevereiro, quando eram 3,1 milhões.
Para informações sobre antecipação de perícia e agendamento nos mutirões, os segurados podem entrar em contato pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, ou acessar o serviço Meu INSS, no site ou aplicativo para celular.
Acelera INSS
O objetivo final do governo é normalizar o tempo de espera para que o segurado receba a resposta de pedidos dentro do prazo constitucional de 45 dias.
Veja as ações do Acelera INSS:
- reforço de pessoal: nomeação imediata de 300 assistentes sociais; pedido para mais 300 servidores (do cadastro de reserva); anúncio de concurso para contratação de mais 2 mil servidores
- revisão tecnológica dos fluxos de trabalho e melhorias nos sistemas que cruzam dados governamentais para automatizar e acelerar as análises.
Confira as vagas do mutirão no Rio de Janeiro:
- Araruama (179)
- Niterói (150)
- Praça da Bandeira (150)
- Magé (120)
- Teresópolis (90)
- Cachoeiras de Macacu (82)
- Volta Redonda (61)
- Macaé (34)
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