Ação faz parte de um conjunto de medidas para reduzir a chamada 'fila no INSS' - Divulgação/INSS

Ação faz parte de um conjunto de medidas para reduzir a chamada 'fila no INSS'Divulgação/INSS

Publicado 16/05/2026 12:43

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Ministério da Previdência Social iniciaram neste sábado (16) um mutirão de dois dias que oferece quase 26 mil vagas de atendimentos relacionados à concessão de benefícios previdenciários e assistenciais.



Neste sábado e no domingo (17) serão oferecidas 25.852 vagas aos segurados em 18 estados e no Distrito Federal. Nesses atendimentos serão antecipadas perícias médicas e avaliações sociais, etapas que fazem parte do processo de concessão de benefícios.

A Região Nordeste recebe 15.698 mil vagas, na sequência aparecem Sudeste (5.466), Norte (3.928) e Centro-Oeste (760). No estado do Rio de Janeiro, serão oferecidas 1.266 vagas (confira a lista abaixo)



A ação faz parte de um conjunto de medidas do órgão para reduzir a chamada “fila no INSS”. No fim de abril, o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, informou que o país tinha 2,6 milhões de pedidos na fila. O número representa uma diminuição de 16% na comparação com fevereiro, quando eram 3,1 milhões.



Para informações sobre antecipação de perícia e agendamento nos mutirões, os segurados podem entrar em contato pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, ou acessar o serviço Meu INSS, no site ou aplicativo para celular.



Acelera INSS

Para manter o ritmo de queda dos números da fila do INSS, a presidente do instituto, Ana Cristina Silveira, anunciou o programa Acelera INSS, que implementa medidas operacionais para acelerar o atendimento aos segurados.



O objetivo final do governo é normalizar o tempo de espera para que o segurado receba a resposta de pedidos dentro do prazo constitucional de 45 dias.



Veja as ações do Acelera INSS:



- mutirões: previsão de quatro ações nacionais até o fim de junho, focadas em perícia médica e análise de benefícios complexos

- reforço de pessoal: nomeação imediata de 300 assistentes sociais; pedido para mais 300 servidores (do cadastro de reserva); anúncio de concurso para contratação de mais 2 mil servidores

- revisão tecnológica dos fluxos de trabalho e melhorias nos sistemas que cruzam dados governamentais para automatizar e acelerar as análises.



Confira as vagas do mutirão no Rio de Janeiro:

- Rio de Janeiro – Avenida Brasil (400)

- Araruama (179)

- Niterói (150)

- Praça da Bandeira (150)

- Magé (120)

- Teresópolis (90)

- Cachoeiras de Macacu (82)

- Volta Redonda (61)

- Macaé (34)







