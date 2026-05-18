A verificação manual pode ser feita no banco onde o pagamento é recebido, pelo aplicativo "Meu INSS" ou pela Central 135INSS/Divulgação
INSS notifica por WhatsApp beneficiários que precisam atualizar cadastro e prova de vida
Autenticidade da informação é garantida pelo selo azul de conta verificada do governo federal
A 11 dias do fim do prazo, 40% não enviaram declaração do IRPF
Receita recebeu 26,2 milhões de documentos desde o início da entrega
Rio começa a semana com mais de 3,6 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
Balança comercial tem superávit de US$ 1,506 bilhão na 2ª semana de maio
Comparado com o mesmo período de 2025, as exportações cresceram 12,4%
SindilojasRio promove palestra gratuita sobre saúde mental e a nova NR-1
Especialista discutirá o impacto da atualização da norma nas empresas do comércio varejista
Fazenda eleva para 4,5% estimativa de inflação com guerra e petróleo
Projeção para crescimento do PIB em 2026 foi mantida em 2,3%
'É bom, mas é pouco', diz Lula sobre isenção do IR até R$ 5 mil
Presidente criticou deduções de gastos com saúde concedidas a contribuintes de maior renda