A verificação manual pode ser feita no banco onde o pagamento é recebido, pelo aplicativo "Meu INSS" ou pela Central 135 - INSS/Divulgação

A verificação manual pode ser feita no banco onde o pagamento é recebido, pelo aplicativo "Meu INSS" ou pela Central 135INSS/Divulgação

Publicado 18/05/2026 11:23

Rio - A prova de vida de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é feita automaticamente pelo cruzamento de dados do governo. No entanto, segurados que não forem identificados nesse sistema serão notificados via extrato bancário e pelo WhatsApp que para realizem o procedimentoo, evitando a suspensão do benefício.

Atualmente, a verificação manual pode ser feita no banco onde o pagamento é recebido, pelo aplicativo Meu INSS ou pela Central 135 (de segunda a sábado, das 7h às 22h).

Alerta de golpes

Para garantir a segurança dos dados do beneficiário, as mensagens oficiais enviadas pelo WhatsApp do governo federal possuem o selo azul de conta verificada. O mesmo aviso também é mandado diretamente para a caixa postal do aplicativo gov.br.

O INSS reforça que o governo nunca envia links para cliques nas comunicações, não solicita dados pessoais (como CPF e endereço) e jamais realiza cobranças ou pedidos de pagamento por canais virtuais. Caso receba mensagens suspeitas que exijam dados para verificar saldos ou atualizar cadastros, desconfie.