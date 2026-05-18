Nas duas primeiras semanas de maio, as exportações brasileiras somaram US$ 16,008 bilhõesVosmar Rosa/MPor
Balança comercial tem superávit de US$ 1,506 bilhão na 2ª semana de maio
Comparado com o mesmo período de 2025, as exportações cresceram 12,4%
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