Aldo Gonçalves disse que setor varejista precisa entender que saúde mental e produtividade caminham juntas - Arquivo pessoal

Aldo Gonçalves disse que setor varejista precisa entender que saúde mental e produtividade caminham juntasArquivo pessoal

Publicado 18/05/2026 15:17

Com a entrada em vigor das novas regras da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), prevista para o próximo dia 26, as empresas, inclusive do comércio, precisarão se adaptar a uma nova realidade: a saúde mental dos trabalhadores passa a integrar formalmente as obrigações das empresas em relação à segurança e à saúde ocupacional. Questões como assédio moral e sexual, sobrecarga de trabalho, metas excessivas, conflitos interpessoais e síndrome de burnout deverão ser identificadas, monitoradas e prevenidas pelas organizações.

Diante desse novo cenário, o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), em parceria com o escritório Terra Rocha Advogados, promoverá na quinta-feira, 21, às 10h, uma palestra gratuita sobre a atualização da NR-1 e seus impactos para as empresas do comércio varejista. O encontro será realizado no auditório do sindicato, na Rua da Quitanda, 3, 10º andar, no Centro do Rio.

A palestra será conduzida pela advogada Cândida Diana Terra, presidente da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB/RJ, especialista em proteção de dados e relações de trabalho, que abordará as principais mudanças trazidas pela Portaria nº 1.419/2024, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Segundo a especialista, a nova regulamentação representa uma mudança estrutural na forma como as empresas deverão tratar o ambiente de trabalho. “A saúde mental deixa de ser tratada como uma questão periférica e passa a integrar formalmente a gestão de riscos das organizações. Isso exige das empresas não apenas medidas preventivas, mas também uma atuação responsável na gestão das informações geradas nesse processo, especialmente diante das exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”, afirma Cândida Terra.

Ela ressalta ainda que a adequação vai além do cumprimento burocrático da norma. “As empresas precisarão implementar mecanismos de monitoramento, canais de denúncia, protocolos de prevenção e registros técnicos relacionados aos riscos psicossociais. E todo esse processo envolverá o tratamento de dados sensíveis dos trabalhadores, o que exige governança, segurança e critérios rigorosos de proteção dessas informações”, acrescenta.

Para o presidente do SindilojasRio, Aldo Gonçalves, a atualização da NR-1 traz um desafio importante para o setor lojista, tanto para as grandes redes de varejo, como para as pequenas e médias empresas, que precisarão se adaptar rapidamente às novas exigências legais. “O comércio vive um momento de transformação e as empresas precisam compreender que saúde mental, qualidade do ambiente de trabalho e produtividade estão diretamente conectadas. Nosso objetivo é orientar empresários e gestores lojistas para que estejam preparados para essa nova realidade, reduzindo riscos jurídicos e promovendo relações de trabalho mais saudáveis”, destaca.

A iniciativa reforça o compromisso do sindicato em apoiar o empresariado em temas estratégicos e atuais, oferecendo informação qualificada sobre mudanças regulatórias que impactam diretamente a rotina das empresas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo WhatsApp: (21) 98552-1822.