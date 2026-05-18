Leite longa vida teve aumento de 13,85% em maio - Freepik

Leite longa vida teve aumento de 13,85% em maioFreepik

Publicado 18/05/2026 10:05

O aumento de 13,85% no leite longa vida foi o subitem que mais pressionou a inflação ao consumidor medida pelo Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) em maio, informou nesta segunda-feira, 18, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice, que teve um aumento de 2,94% em abril, subiu 0,89%. Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) desacelerou de uma alta de 0,88% em abril para uma elevação de 0,68% em maio.

No ranking de principais pressões em maio figuraram ainda a tarifa de eletricidade residencial (1,64%), perfume (6,64%), gasolina (0,80%) e gás de botijão (2,60%).

Na direção oposta, houve alívios da tarifa de ônibus urbano (-1,20%), café em pó (-2,37%), etanol (-1,76%), maçã (-4,59%) e aparelho telefônico celular (-0,84%).

Em relação ao mês anterior, cinco das oito classes de despesa registraram taxas de variação mais brandas: Transportes (de 2,31% em abril para 0,29% em maio), Alimentação (de 1,41% para 1,22%), Despesas Diversas (de 1,10% para 0,47%), Vestuário (de 0,40% para -0,07%) e Comunicação (de 0,03% para 0,00%).

A taxa foi mais elevada em Educação, Leitura e Recreação (de -0,60% para 0,38%), Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,31% para 1,00%) e Habitação (de 0,35% para 0,71%).