Pagamento é realizado de acordo com final do NIS - Lyon Santos / MDS

Pagamento é realizado de acordo com final do NISLyon Santos / MDS

Publicado 17/05/2026 05:00

A Caixa inicia nesta segunda-feira, 18, o pagamento do programa Bolsa Família referente ao mês de maio. As famílias que recebem seu benefício pelo Caixa Tem podem movimentar os recursos pelo App. O pagamento é realizado de acordo com o calendário, relacionado ao Número de Identificação Social (NIS).



Confira o calendário regular de pagamentos deste mês:

- Nis final 1: segunda=feira, 18;

- final 2: terça-feira, 19;

- final 3: quarta-feira, 20;

- final 4: quinta-feira, 21;

- final 5: sexta-feira,. 22;

- final 6: dia 25;

- final 7: dia 26;

- final 8: dia 27;

- final 9: dia 28;

- final 0: dia 29.

Pagamento antecipado



Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a Caixa realizará o pagamento do benefício referente ao mês de maio de 2026 no primeiro dia do calendário, independentemente do número do NIS, para beneficiários de alguns municípios de nove estados.



Essa antecipação se deve a decretos de emergência provocados por condições climáticas em algumas cidades do Amazonas, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe.