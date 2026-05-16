Primeira parcela do 13º salário do funcionalismo estadual será depositada no dia 29 - José Cruz / Agência Brasil

Primeira parcela do 13º salário do funcionalismo estadual será depositada no dia 29José Cruz / Agência Brasil

Publicado 16/05/2026 14:51

Rio - O governo do Rio vai antecipar para o dia 29 o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais. O depósito será realizado um mês antes da data inicialmente prevista no calendário oficial e vai beneficiar cerca de 450 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas.

O valor total da folha é de aproximadamente R$ 1,6 bilhão. A primeira parcela do abono natalino será depositada sem os descontos previstos em lei, como Imposto de Renda e contribuição previdenciária, que serão aplicados apenas na segunda parcela, de acordo com informações divulgadas pelo Palácio Guanabana neste sábado (16).

A antecipação reforça a política de valorização do funcionalismo adotada pelo governo do Estado. No mês passado, um novo calendário de pagamento foi elaborado, estabelecendo que os salários dos servidores passem a ser depositados sempre no primeiro dia de cada mês.

O novo modelo já começou a ser aplicado. O pagamento referente ao mês de abril foi realizado no dia 1º de maio, marcando o primeiro depósito dentro do novo calendário. Além disso, o salário anterior também havia sido antecipado e pago antes da Semana Santa.

Com isso, o salário referente ao mês de maio será depositado no dia 1º de junho, apenas três dias após o pagamento da primeira parcela do 13º salário.