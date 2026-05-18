Somente entre janeiro e abril deste ano, 610 novos salões e barbearias foram formalizados na cidade - Divulgação

Somente entre janeiro e abril deste ano, 610 novos salões e barbearias foram formalizados na cidadeDivulgação

Publicado 18/05/2026 05:00

Rio - O mercado da beleza segue em expansão e parece desafiar as crises econômicas. O Rio de Janeiro já soma 28.265 salões de beleza e barbearias registrados, segundo dados da Secretaria Municipal de Fazenda. O avanço do setor também aparece na arrecadação: entre 2021 e 2025, o segmento registrou crescimento de 59,2% no recolhimento de Imposto Sobre Serviços (ISS) no município, consolidando o mercado da beleza como uma das áreas que mais crescem na economia carioca.



Somente entre janeiro e abril deste ano, 610 novos salões e barbearias foram formalizados na cidade. Barra da Tijuca lidera o ranking de novos empreendimentos, com 41 registros, seguida por Recreio dos Bandeirantes, com 40, Tijuca, com 35, e Campo Grande, com 33, evidenciando a forte presença do segmento em áreas residenciais e comerciais.



Além da expansão no número de estabelecimentos, o setor se destaca pela capacidade de movimentar renda e impulsionar o empreendedorismo. Dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com base no Portal do Empreendedor, mostram que o Rio tinha, em abril, cerca de 119 mil microempreendedores individuais (MEIs) ligados à atividades de beleza, o equivalente a 9,6% do total de MEIs da cidade. Desse total, 89,1 mil atuavam como cabeleireiros, manicures e pedicures, enquanto outros 29,9 mil trabalhavam em serviços de tratamento de beleza.



No mercado formal, os números também chamam atenção. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, o setor reunia 7,2 mil trabalhadores com carteira assinada em março. Desse total, 4,2 mil estavam em atividades de cabeleireiros, manicure e pedicure, e outros 3 mil em serviços de tratamento de beleza.



Em ruas comerciais, bairros residenciais e shoppings, os estabelecimentos se multiplicam e impulsionam um mercado que, além de resistir aos períodos de desaceleração econômica, passou por transformações profundas nos últimos anos. Além dos tradicionais serviços de cabelo e maquiagem, salões e barbearias investem em estética, bem-estar, experiências personalizadas e atendimentos voltados ao público masculino, ampliando o alcance e o faturamento do segmento.

Para a gerente de Projetos do Sebrae Rio, Flávia Maria Lima, a força do segmento está diretamente ligada à mudança de comportamento do consumidor e à capacidade do setor de se reinventar.



"O autocuidado virou necessidade, não luxo. As pessoas mantêm hábitos básicos de higiene e beleza mesmo quando ajustam o orçamento", afirma.



Segundo ela, além da questão estética, existe um forte impacto emocional no consumo desses serviços. "Em momentos difíceis, cuidar da aparência ajuda a manter autoestima e bem-estar."



Outro fator apontado pelo Sebrae é a ampla presença do setor nos bairros e a oferta de serviços com preços mais acessíveis.



"Serviços com ticket médio acessível — como escova, esmaltação, barba e design de sobrancelhas — permitem que o consumidor continue consumindo, mesmo que com menor frequênci", diz.



O segmento da beleza aparece entre os mais procurados por quem deseja abrir um negócio próprio, especialmente em atividades como cabeleireiro, manicure, pedicure, design de sobrancelhas, estética e barbearias.



"Do ponto de vista do Sebrae, é um setor de baixa barreira de entrada em muitos modelos, especialmente o trabalho por conta própria, com possibilidade de começar pequeno, em home office ou em espaços compartilhados, e crescer de forma gradual", explica Flávia.



Segundo o Sebrae, o mercado atrai tanto pessoas em busca da primeira experiência empreendedora quanto trabalhadores que procuram renda complementar ou recolocação profissional.



Transformação do mercado



Nos últimos anos, o segmento passou por mudanças profundas. Salões e barbearias deixaram de ser vistos apenas como espaços de serviços básicos e passaram a investir em experiência, posicionamento de marca e profissionalização.



Entre as principais transformações apontadas pelo Sebrae estão:



- profissionalização da gestão;

- fortalecimento do marketing digital;

- agendamentos on-line e pagamentos digitais;

- ampliação dos serviços;

- diversidade de públicos;

- crescimento dos serviços especializados;

- experiências personalizadas para clientes.



"Salões e barbearias deixaram de ser apenas 'negócios de talento' e passaram a investir em gestão financeira, marketing, experiência do cliente e formação de equipe", apontou Flávia.



A digitalização também ganhou espaço na rotina dos estabelecimentos: "Agendamento on-line, pagamentos digitais, redes sociais e venda de produtos pelo WhatsApp já fazem parte da rotina", indica a gerente do Sebrae.



De acordo com a gerente, o setor também ampliou sua diversidade e passou a atender públicos antes pouco explorados. "O setor abraçou novos públicos, tais como homens, pessoas 50+, cabelos crespos e cacheados, peles diversas", apontou.



Barbearias impulsionam crescimento segmento masculino



O crescimento das barbearias se tornou um dos principais símbolos da transformação do mercado da beleza nos últimos anos.



"As barbearias tiveram um papel muito importante na expansão recente do setor. O homem brasileiro passou a consumir mais serviços e produtos de cuidado pessoal, e isso movimentou bastante o mercado", destaca Flávia.



Além do tradicional corte de cabelo e barba, os estabelecimentos passaram a investir em estética, terapias capilares, produtos específicos e ambientes voltados à experiência do cliente. Apesar do avanço do público masculino, o Sebrae aponta que as mulheres ainda representam a principal força econômica do setor. "O público feminino ainda é o grande pilar do setor, em volume e diversidade de serviços e produtos", pontua.



Consumidor mais exigente



O Sebrae aponta que o comportamento do consumidor mudou significativamente nos últimos anos. "O consumidor está muito mais informado e exigente. Ele compara preços, avalia reputação on-line, busca indicação, lê rótulos, verifica composição e quer entender o que está sendo aplicado no seu cabelo ou na sua pele", afirma.



Segundo Flávia, essa mudança exige maior profissionalização dos negócios: "Empresas que investem em qualificação técnica, atendimento, transparência e comunicação clara conseguem fidelizar mais e cobrar melhor pelo serviço".



Por outro lado, improviso e falta de preparo passaram a ser rapidamente penalizados. "Ambiente pouco profissional e descuido com higiene e segurança são rapidamente penalizados nas avaliações e nas redes sociais", alerta.

Tendências do setor



Entre as tendências mais fortes do mercado atualmente, o Sebrae destaca:



- beleza ligada à saúde e bem-estar;

- tratamentos menos agressivos;

- produtos com apelo dermatológico;

- sustentabilidade;

- serviços personalizados;

- experiências integradas;

- tecnologia aplicada à estética;

- venda de produtos home care.



"Salões e barbearias que oferecem ambiente instagramável, café, música, eventos e parcerias com outras marcas acabam criando uma experiência diferenciada para o cliente", diz Flávia.



Falta de mão de obra qualificada



Apesar do crescimento acelerado, o setor enfrenta dificuldades para contratar profissionais qualificados. "Há muitos profissionais, mas nem sempre com a qualificação técnica e comportamental que o mercado exige hoje", aponta a gerente.



Segundo o Sebrae, além das técnicas específicas, o mercado também cobra habilidades ligadas ao atendimento, vendas e postura profissional.



Futuro do mercado



A expectativa do Sebrae Rio é de continuidade no crescimento do setor, mas com consumidores mais exigentes e negócios cada vez mais profissionalizados.



"A nossa avaliação é de crescimento com sofisticação. Quem investir em gestão, inovação, qualificação e experiência do cliente deve crescer acima da média", conclui.



O Sebrae também aponta tendências como:



- fortalecimento da agenda sustentável;

- integração maior entre indústria e profissionais;

- crescimento das exportações;

- expansão de marcas e franquias brasileiras;

- uso cada vez maior de tecnologia e dados no setor.