Especialistas darão orientações sobre o preenchimento da declaração do Imposto de Renda - Divulgação

Especialistas darão orientações sobre o preenchimento da declaração do Imposto de RendaDivulgação

Publicado 19/05/2026 12:36 | Atualizado 19/05/2026 13:44

Na véspera do fim do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda de 2025, o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ), em parceria com o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado do Rio de Janeiro (Sescon/RJ) e com apoio do MetrôRio, promove a quarta edição do projeto "Facilita Imposto de Renda". A ação será realizada na próxima sexta-feira, 22, no corredor do acesso A (Lagoa) da estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca, das 9h às 16h. Já na segunda-feira, 25, os passageiros também poderão tirar dúvidas com especialistas no mezanino próximo ao acesso B (Avenida Chile) da estação Carioca/Centro, no mesmo horário.



Durante o atendimento, os profissionais de contabilidade voluntários do CRCRJ estarão disponíveis para esclarecer dúvidas e orientar os cidadãos sobre pontos importantes da declaração. Também serão distribuídas cartilhas informativas sobre o tema.

Os interessados poderão levar documentos e declarações de anos anteriores para auxiliar na orientação. É importante destacar que, durante a ação, não será realizado o preenchimento da declaração dos contribuintes.

O prazo de entrega se encerra no dia 29 de maio. As declarações de Imposto de Renda devem ser feitas anualmente, conforme as regras gerais estabelecidas pela Receita Federal.



O "Facilita Imposto de Renda" é uma iniciativa que oferece orientação contábil gratuita à população em locais de grande circulação, como estações de metrô. A ação tem como objetivo democratizar o acesso à informação contábil, esclarecer dúvidas dos contribuintes e prevenir erros no momento da declaração do Imposto de Renda.

