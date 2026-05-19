Gabriel Galípolo lamentou o envolvimento de ex-diretor e funcionário de carreira do BC no escândalo do Master - Pedro França/Agência Senado

Gabriel Galípolo lamentou o envolvimento de ex-diretor e funcionário de carreira do BC no escândalo do MasterPedro França/Agência Senado

Publicado 19/05/2026 13:16

Brasília - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, enfatizou nesta terça-feira, 19, que a questão envolvendo o ex-diretor Paulo Souza e o ex-servidor Belline Santana foi uma das mais graves da história da autarquia. Ambos estão envolvidos no escândalo do Banco Master e são acusados de repassar informações a Daniel Vorcaro.

"Foi gravíssimo e, de novo, só a Justiça vai determinar o que realmente aconteceu, mas o afastamento de dois servidores do Banco Central, de carreira, eu acho que é um dos fatos mais graves que já aconteceu na história do Banco Central", disse ele, sobre o caso dos funcionários que envolveu a fiscalização do Banco Master.

Galípolo emendou que todo o corpo técnico do BC sente um "efetivo luto com o que aconteceu".