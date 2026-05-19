Gabriel Galípolo lamentou o envolvimento de ex-diretor e funcionário de carreira do BC no escândalo do MasterPedro França/Agência Senado
Caso Master: questão de Paulo Souza e Belline Santana é uma das mais graves da história do BC, diz Galípolo
Presidente do Banco Central afirmou que o corpo técnico da Autoridade Monetária sente 'efetivo luto com o que aconteceu'
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