No primeiro lote de restituição, não haverá o pagamento a contribuintes sem prioridade - Marcello Casal/Agência Brasil

No primeiro lote de restituição, não haverá o pagamento a contribuintes sem prioridadeMarcello Casal/Agência Brasil

Publicado 21/05/2026 15:21

A Receita Federal libera nesta sexta-feira, 22, a consulta ao maior lote de restituição do Imposto de Renda da história. Um total de 8.749.992 contribuintes receberão R$ 16 bilhões. O pagamento contempla o primeiro lote da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2026 e restituições residuais de anos anteriores.



Em nota, a Receita informou que o lote recorde se deve à agilidade no processamento das declarações e do avanço das ferramentas de modernização e automação adotadas pelo órgão.



O primeiro lote de 2026, informou o órgão, representa 40% das restituições previstas para serem pagas este ano, tanto em valores quanto em número de contribuintes. Dos R$ 16 bilhões desse lote, R$ 8,64 bilhões irão para contribuintes com prioridade legal no reembolso.



As restituições estão distribuídas da seguinte forma:



- 4.959.431 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix;

- 2.256.975 contribuintes de 60 a 79 anos;

- 1.054.789 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

- 256.697 contribuintes acima de 80 anos;

- 222.100 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave.





A consulta pode ser feita na



O recorde anterior tinha sido registrado no primeiro lote de 2025, que contemplou créditos de R$ 11 bilhões para 6,2 milhões de contribuintes. Neste ano, a Receita reduziu de cinco para quatro o número de lotes regulares de restituições da declaração, com pagamentos no fim de maio, de junho, de julho e de agosto.



Pagamento Nesse lote, não haverá o pagamento a contribuintes sem prioridade.A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.O recorde anterior tinha sido registrado no primeiro lote de 2025, que contemplou créditos de R$ 11 bilhões para 6,2 milhões de contribuintes. Neste ano, a Receita reduziu de cinco para quatro o número de lotes regulares de restituições da declaração, com pagamentos no fim de maio, de junho, de julho e de agosto.