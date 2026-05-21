IBCR reúne dados da indústria, comércio, serviços e agropecuária - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

IBCR reúne dados da indústria, comércio, serviços e agropecuáriaMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 21/05/2026 17:28

Rio - A atividade econômica do Rio de Janeiro apresentou crescimento de 2,3% no primeiro trimestre do ano, de acordo com o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) do Banco Central. O desempenho fluminense superou a média da região Sudeste, que registrou expansão de 1,7% no mesmo período.

Segundo o Banco Central, em São Paulo o crescimento da atividade econômica no primeiro trimestre de 2026 foi de 1,9%, e no Espírito Santo, de 1,4%, enquanto Minas Gerais registrou -0,1%. O indicador mostra também que, na comparação mensal, o desempenho do Rio de Janeiro foi de 0,9%.

O IBCR acompanha a atividade econômica a nível regional, reunindo dados da indústria, comércio, serviços e agropecuária.