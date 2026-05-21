Reservas de petróleo dos países foram submetidas a forte pressão para mitigar a perda de barris procedentes do GolfoReprodução/Redes sociais
Petróleo fecha em queda, puxado por esperança de acordo entre EUA e Irã
Especialistas esperam que trégua não causará queda brusca no barril
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Municípios inadimplentes poderão receber recursos federais
Veto da LDO 2026 foi derrubado pelo Congresso Nacional
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Siderúrgica abre 94 vagas para as áreas de operação e manutenção
Inscrições devem ser feitas no site da empresa até o dia 30
Consumo de café sobe 2,44% no primeiro quadrimestre deste ano
Setor espera safra recorde para 2026
Mais de 449 mil operações foram quitadas à vista no Desenrola com desconto médio de 85%
Dados são do primeiro balanço do novo programa de renegociação de dívidas
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